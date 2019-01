Deel dit artikel:













Glen Faria: 'Niet alleen de hiphop-scene, maar heel Rotterdam had liefde voor Feis' Glen Faria

"Hij heeft veel kinderen die aan het afglijden waren, geïnspireerd om iets met hun leven te doen. Dat maakt alleen nog maar pijnlijker dat hij op zo'n manier is overleden", zegt rapper Glen Faria. Hij is een van de honderden aanwezigen vrijdagavond bij het eerbetoon voor zijn collega-rapper Feis in Rotterdam-West.

Feis werd in de nieuwjaarsnacht doodgeschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Op het Heemraadsplein is vrijdag om 17:30 uur een eerbetoon aan hem begonnen. Veel aanwezigen hebben witte ballonnen en witte rozen meegenomen. Inspiratie voor velen "Het is zeker belangrijk om hierbij te zijn. Hij was een collega en een vriend. Een soort broer eigenlijk. Hij heeft veel mensen geïnspireerd. Bij zijn afscheid moét ik zijn", vervolgt Faria. "Het is zeker belangrijk om hierbij te zijn. Hij was een collega en een vriend. Een soort broer eigenlijk. Hij heeft veel mensen geïnspireerd. Bij zijn afscheid moét ik zijn", vervolgt Faria. Ongeloof overheerst bij hem. "Ik denk dat dat geldt voor een heleboel van ons. We zien elkaar niet veel, want iedereen heeft optredens op zijn eigen plek. Maar er gaan nu het hele jaar momenten komen, vooral met festivals, waar Feis bij zou zijn. Dan komt het gemis steeds terug." Volgens Faria was de rapper niet alleen geliefd binnen de hiphop-scene, maar in heel Rotterdam. "Wij noemden hem de burgemeester. Hij is de reden dat een heleboel jongens juist niet op straat hebben gehangen, maar toch voor een carrière zijn gegaan."