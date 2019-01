Deel dit artikel:













Volg live de tweede dag van de Wooning Zesdaagse in Ahoy De Wooning Zesdaagse

De Wooning Zesdaagse van Rotterdam is gisteren in Ahoy van start gegaan. Het baanwielenevenement is tot en met dinsdag live te volgen bij RTV Rijnmond. Vandaag is het tijd voor dag 2.

Na de eerste dag gaan Niki Terpstra en Thomas Boudat aan de leiding in Rotterdam Ahoy, voor de Spanjaarden Torres-Mora en de Denen Hansen-Hester. Op vrijdagavond worden er weer een aantal ploegen gepresenteerd en is het tijd voor de koppelkoers en onder andere de koppeltijdrit. Hieronder is later een livestream te zien van de 37e editiei van de Wooning Zesdaagse.