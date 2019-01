6-daagse TV Aflevering 2: sportploeg van het jaar en koppelkoers

De Wooning Zesdaagse is los in Rotterdam Ahoy. Donderdag werd er voor het eerst gekoerst tijdens het evenement dat tot en met dinsdag duurt. Niki Terpstra en Thomas Boudat stonden na die eerste dag bovenaan, gevolgd door het 'RTV Rijnmond-koppel' Torres-Mora en Hansen en Hester uit Denemarken.

In de tweede aflevering van Zesdaagse TV gaat de aandacht uit naar de koppelkoers en naar de nationale sportploeg van het jaar: de Nederlandse baansprinters.

Volg hier de tweede dag van de Wooning Zesdaagse van Rotterdam 2019 via een livestream.

Iedere avond zendt TV Rijnmond het programma Zesdaagse TV uit. Daarin aandacht voor de wedstrijden en achtergronden van de opening van het sportjaar in onze regio. Iedere avond is de wedstrijd op onze website te volgen via een livestream. Tijdens de slotavond maken we zelfs een live programma, dat te zien is op TV Rijnmond en Rijnmond.nl.