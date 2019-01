Doof aan één oor door vuurwerk: 'Het gebeurt gewoon, heel erg jammer'

Frank van 't Hof uit Rotterdam dacht maandag gewoon Oud en Nieuw te vieren, maar op oudejaarsavond maakte een enorme knal een eind aan de feestvreugde. Iemand schoot per ongeluk een vuurpijl tegen zijn hoofd en als gevolg daarvan hoort hij door zijn rechteroor niets meer.

Zijn buurman deed volgens Van 't Hof niets verkeerd met het afsteken van de vuurpijl. "Ik had het niet door, omdat ik de andere kant opliep. Ik was te laat", beschrijft de Rotterdammer de situatie. Aan zijn rechteroor is hij nu doof. "Het is vlakbij mijn oor geweest. Ik voelde de spetters van het vuurwerk tegen mijn hoofd aankomen. Maar er verbrandde niets in mijn gezicht."

Er werd eerst lacherig over de situatie gedaan. "Maar de persoon in kwestie had door dat dit niet zo leuk was", zegt Van 't Hof. "Het treft geen blaam. Dit is niet expres gedaan. Het gebeurt gewoon. Vuurwerk is iets wat niet honderd procent veilig is."

Muziek

Van 't Hof is helemaal gek van muziek. Allerminst handig natuurlijk als je aan één oor doof bent. "Dit is wel flink verziekt ja", geeft de Rotterdammer toe, die altijd voorzichtig met zijn gehoor is omgegaan.

"Het is nog allemaal nieuw. Ik ben nog niet naar een concert geweest. Een plaat die ik in de auto hoor en vaak geluisterd heb, daar hoor ik nu substantieel verschil in geluid."

Prognose

De Rotterdammer kan niet wennen aan de doofheid: "Het is alsof je het licht uit doet en de ogen niet kunnen wennen aan de duisternis."

Ook heeft Van 't Hof met een KNO-arts gesproken. Komt zijn gehoor ooit weer terug? "De arts zei: je moet er elke dag op hopen, maar nooit meer op rekenen."