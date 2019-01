10 jaar Aboutaleb: 'Verbindende factor, maar ijdelheid is een leerpuntje'

"Aboutaleb is geen heilige. Hij heeft goede dingen gedaan voor Rotterdam, maar hij heeft zelf ook mindere dingen. Dat heeft ieder persoon". Ahmed Aboutaleb is zaterdag precies tien jaar burgemeester van Rotterdam. Ronald Buijt, ex-fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam, kan na die jaren wel een leerpuntje noemen: "Hij heeft moeite met toe te geven dat hij ook wel eens geen gelijk heeft."

Buijt was in 2009 niet blij met de komst van Aboutaleb naar Rotterdam. De huidige burgemeester was eerder wethouder in Amsterdam en staatssecretaris. Ook het feit dat hij van Marokkaanse komaf is en een dubbel paspoort heeft, viel niet in goede aarde bij Leefbaar Rotterdam.

"Het had inderdaad deels te maken met de persoon Aboutaleb. Maar vanaf het moment dat hij benoemd is tot burgemeester, zijn we met hem aan de slag gegaan. Op basis van zijn prestaties; niet op basis van zijn verleden."

Confrontaties

"We hebben stevige aanvaringen gehad", vervolgt Buijt. Dat was mede na de opmerking 'iedere moslim is een beetje salafist', die de burgemeester eerder dit jaar deed.

"Maar er zijn ook punten geweest dat hij de jeugd in Rotterdam-Zuid aansprak. Hij zei dan dat ze allemaal konden roepen dat je geen kansen kreeg, maar dat er in Rotterdam ook banenmarkten waren en het aan de jeugd zelf was om daar iets mee te doen. Dat was hartstikke goed van hem."

Als het je niet bevalt...

Job Cohen, oud-burgemeester in Amsterdam, maakte zijn collega in Rotterdam vooral van een afstand mee. De twee werkten eerder samen in de hoofdstad, toen Aboutaleb wethouder was. "Ik vond hem een goede kandidaat voor het burgemeesterschap in Rotterdam. En dat is ook gebleken."

Aboutaleb had een duidelijk standpunt nadat in 2015 een aanslag werd gepleegd op de redactie van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo. "Als het je niet bevalt, dan rot je toch op", zei hij. Dat was voor Cohen een herkenbaar moment.

"Na de moord op Theo van Gogh - toen Aboutaleb nog wethouder was in Amsterdam - is hij gaan spreken in een moskee. Hij liet vooraf lezen wat hij wilde gaan zeggen. Een van de dingen was: 'als het je niet bevalt, dan pak je je koffers maar", vertelt Cohen. "Dit is een duidelijk voorbeeld van het verschil in toon in beide steden."

Op glad ijs

Buit plaatst een kanttekening bij de uitspraken van de burgemeester. "Als Aboutaleb het zegt, is het geweldig vanwege zijn achtergrond. Maar als anderen het zeggen, begeven ze zich op glad ijs", legt Buijt uit. Hij vond het goed dat Aboutaleb zo stelling nam, maar noemde ook dat het niet altijd goed ging op deze manier.

"Het is ook verrotte ingewikkeld, die multiculturele samenleving die we hebben", zegt Cohen. "Dat levert spanningen op, waardoor het hartstikke moeilijk is om iets goed te doen. Mijn gevoel is dat Aboutaleb, ook door zijn afkomst en de manier waarop hij ermee omgaat, een belangrijke en verbindende rol speelt. Dat doet hij in Rotterdam, maar ook in Nederland en de rest van de wereld."

Buijt beaamt dat. "Maar hij is geen heilige. Hij heeft ook echt mindere dingen, maar Aboutaleb heeft er moeite mee om toe te geven dat hij ook wel eens geen gelijk heeft. Dat is een leerpuntje." Een herkenbaar punt voor de oud-burgemeester van Amsterdam: "Het is niet eenvoudig om te roepen dat je iets verkeerd hebt gedaan. Het is een ijdele man. Ik moet zeggen: ik herken het", besluit Cohen.