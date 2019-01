Deel dit artikel:













Dag 2: Deens koppel Hansen-Hester wint koppelkoers op Wooning Zesdaagse Wooning Zesdaagse

De koppelkoers op de Wooning Zesdaagse is vrijdag in Ahoy gewonnen door het Deense koppel Lasse Norman Hansen-Marc Hester. In de slotfase van de koers werden de Spanjaarden Torres-Mora en de Nederlanders Yoeri Havik en Wim Stroetinga verslagen.

Wim Stroetinga was nog erg bij de overwinning, maar de Denen hielden stand en konden de belangrijkste wedstrijd van de tweede dag van de Wooning Zesdaagse op hun naam schrijven. Het Spaanse koppel Albert Torres en Sebastian Mora, rijdend voor RTV Rijnmond, werd op één ronde derde.



Stijn Steels en Jan Willem van Schip eindigde op de vierde plek, één plek boven Dion Beukeboom en Melvin van Zijl. Niki Terpstra eindigde met Thomas Boudat op de zesde plek. Zij wonnen donderdag nog de eerste koppelkoers.