'RTV Rijnmond-Spanjaarden' weer in de top-3 tijdens koppelkoers op Wooning Zesdaagse

'De RTV Rijnmond-Spanjaarden' Sebastian Mora en Albert Torres zijn vrijdag tijdens de koppelkoers op de Wooning Zesdaagse op de derde plek geëindigd. De renners eindigden op één ronde van het Deense koppel Lasse Norman Hansen-Marc Hester en de Nederlanders Yoeri Havik en Wim Stroetinga.

Gisteren werden de Spanjaarden, die voor RTV Rijnmond in actie komen, tweede tijdens de koppelkoers. Sebastian Mora was vrijdag ook succesvol in een andere koers. Hij won de dernykoers. Tijdens de koppeltijdrit werd hij samen met zijn partner Albert Torres vijfde.