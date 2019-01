Aantal autobranden in 2018 fors gestegen

Het aantal meldingen van autobranden in Nederland is vorig jaar fors gestegen. Er kwamen ruim 5500 meldingen binnen bij de alarmcentrales. Dat is een stijging van 23 procent ten opzichte van 2017.

Ook in onze regio is de stijging zichtbaar. De meeste autobranden in het gebied vonden plaats in Rotterdam. Maar liefst 241 keer ging hier een auto in vlammen op, 28 keer vaker dan in 2017.

In Dordrecht bleef het aantal autobranden gelijk aan 2017: 36. Verder is in alle grote plaatsen in de regio een stijging te zien. In Vlaardingen steeg het aantal autobranden van 20 naar 26, in Spijkenisse van 15 naar 23, in Barendrecht van 9 naar 17 en in Zwijndrecht van 8 naar 13.

Het overzicht is gebaseerd op cijfers van de site Alarmeringen.nl . Brandmeldingen op snelwegen en door ongevallen zijn niet meegenomen in de telling. De meeste autobranden vonden plaats in Amsterdam (299), gevolgd door Rotterdam en Den Haag (197).

Zorgen bij verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars uitte eerder dit jaar al zijn zorgen over het grote aantal branden, die veelal zijn aangestoken. De koepel raadt mensen onder meer aan hun auto dicht bij een lantaarnpaal te zetten, omdat het licht pyromanen kan afschrikken.

In de meeste gevallen worden de auto's in brand gestoken door pyromanen of door criminelen die hun sporen willen uitwissen. Bijna alle branden gebeuren 's nachts. Autobranden door technische problemen komen niet veel voor, aldus het verbond.