Gele hesjes in Rotterdam: 'Vreedzaam en gemoedelijk staat voorop'

Demonstratie gele hesjes in Rotterdam

Ruim honderd mensen met gele hesjes demonstreren zaterdagochtend bij de Erasmusburg in Rotterdam. Ze protesteren tegen de politiek die naar hun gevoel de problemen in Nederland niet oplost.

Op Facebook heeft de organisatie achter de gele hesjes opgeroepen om het vreedzaam en gemoedelijk te houden. Er is veel politie op de been. Tot nu toe verloopt de demonstratie rustig.

Landelijke demonstratie

Begin volgende maand staat er een landelijke demonstratie van gele hesjes gepland in Maastricht. De stad staat volgens de organisatie voor het Verdrag van Maastricht, waarin is afgesproken om een gezamenlijke munt in te voeren.