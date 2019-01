'Wat hij heeft uitgespookt is verschrikkelijk'

Clubgebouw van atletiekvereniging C.A.V. Energie in Barendrecht.

Tegen de Rotterdamse atletiektrainer die afgelopen zomer is geschorst wegens seksueel misbruik is tien jaar geleden al gewaarschuwd door Atletiekvereniging C.A.V. Energie uit Barendrecht. De voorzitter in die tijd trok aan de bel bij de Atletiekunie, maar die deed vervolgens niets met de klachten. "Als ik nu lees wat hij heeft uitgespookt, dat is verschrikkelijk."

De atletiektrainer uit Rotterdam heeft de afgelopen 35 jaar minderjarige meisjes bij verschillende verenigingen misbruikt . In 2009 heeft atletiekvereniging C.A.V. Energie al aan de bel getrokken over het gedrag van de trainer. Er waren toen meldingen van "tikken op de billen en grensoverschrijdende massages", is te lezen in het onderzoek van het Instituut Sport en Rechtspraak (ISR).

"We hebben hem toen direct weggestuurd voor ongewenst gedrag", zegt oud-voorzitter André Klomp. "We hebben alle bevindingen doorgestuurd naar de atletiekbond, maar helaas heeft hij dus nog jarenlang zijn gang kunnen gaan. Dat hij

Slachtoffers intimideren

Over de ontucht werd op de vereniging in Barendrecht niet gesproken. "Slachtoffers wilden er niet over praten en gingen van de club af", zegt Klomp. "Het karakter van de trainer speelt hierbij ook een rol. Hij kan erg intimiderend zijn en belde ook slachtoffers op."

In het onderzoek van ISR staan ook gevallen van misbruik vóór zijn tijd bij de Barendrechtse atletiekvereniging. Hierbij zijn zelfs slachtoffers zwanger geraakt. Klomp: "Als ik nu lees wat hij heeft uitgespookt, dat is verschrikkelijk."

Wisselen tussen clubs

Nadat de trainer was weggestuurd, is hij volgens Klomp aan de slag gegaan bij Haag Atletiek. "Ook hen heb ik gebeld en gewaarschuwd, maar ook daar is blijkbaar niets mee gedaan."

Klomp was helemaal met stomheid geslagen toen de trainer in 2017 weer terugkwam bij Barendrecht. "Ook toen heb ik weer gebeld en gezegd of ze wel goed wisten wie ze binnenhaalden."

Dat de trainer zo makkelijk tussen clubs kon wisselen, heeft ermee te maken dat hij gewoon zijn Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kon krijgen. De 58-jarige Rotterdammer is nooit strafrechtelijk vervolgd, waardoor hij zonder problemen deze verklaring kon krijgen.