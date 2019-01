De eerste uitzending van het jaar is een feit! De kick-off van 2019 zat vol vragen, feiten, muziek en zelfs poëzie. Zo bracht DJ Okkie een originele cover aan het licht en toonde gebiedsnetwerker en inmiddels gepensioneerde Joop van der Hor zijn dichtkunsten.

Schokkend

Mario van de Velde vroeg zich af waarom je soms een schokje (statische elektriciteit) krijgt als je de kraan open draait?

Antwoord: Dan is diegene zelf statisch. Schoenen met kunststof of rubberen zolen geleiden niet, waardoor je lichaam de statische geladenheid niet kwijt kan. Wanneer je een object of een persoon aanraakt, kan de elektriciteit je lichaam opeens wel verlaten en dat geeft een schokje.

Kletskop

Mevrouw Den Ouden vergezelde ons in de bieb en vroeg: "Waar komt de naam kletskop vandaan? En dan niet het koekje maar een zweer die je in de Tweede Wereldoorlog opliep als je luizen had."

Hoe oud?

Jaap Gelderblom heeft tijdens de jaarwisseling eens goed de champagnefles bekeken en dit leidde tot de volgende vraag: "Op een fles champagne staat altijd vermeld hoeveel er in zit en wat het alcoholpercentage is, maar het jaartal van botteling staat er niet op. Waarom niet? En hoe weet je dan hoe lang hij houdbaar is?"

*PANG*

Herman Harmsen wilde weten hoe men aan het de term 'losse flodder' is gekomen?

Theeglas versus koffiebeker

Linda de Gouw uit Rotterdam drinkt net zoals de meeste van ons koffie uit een mok en frisdrank uit een glas. Maar waarom doen wij dat eigenlijk? "Waarom drinken we koude drank vaak uit glas en warme drank uit keramiek? En waarom geldt dat vaak niet voor thee?"

Totale willekeur

André ten Brinke reist regelmatig met het openbaar vervoer. Een ritprijs zou op een traject altijd hetzelfde zijn toch? André heeft proefondervindelijk vastgesteld dat dit niet het geval is: "Hoe kan het dat als ik incheck met de tram, hetzelfde stuk, (van Kruisplein naar Pieter de Hoochweg) er altijd een verschillend bedrag wordt afgeschreven?"

Afrondingsverschillen

Petra Kiers vroeg via Facebook: "Waarom hebben benzine, diesel en gasprijzen bij de pomp altijd drie cijfers achter de komma? En waarom eindigt dit altijd op een '9'? Zo tankte zij voor €1,429. Waarom is dit niet bijvoorbeeld €1,427 of gewoon afgerond naar €1,43?

Bakkie pleur

Ongetwijfeld zat Carl Groeneveld deze ochtend aan een straf bakje. Dit leidde tot zijn vraag: "Er wordt vaak gesproken over Italiaanse koffie, maar zijn er dan ook koffievelden in Italië?"

Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.