Qbuzz neemt maatregelen om openbaar vervoer te verbeteren

Qbuzz zet vanaf aanstaande maandag extra bussen en buschauffeurs in. Dat doet het bedrijf in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem. Het is een van de maatregelen die de Qbuzz neemt om de knelpunten in het openbaar vervoer daar te verhelpen.

Sinds 9 december 2018 is Qbuzz er verantwoordelijk voor het bus- en treinvervoer. De vervoersmaatschappij nam die taak over van Arriva. Maar de overname ging gepaard met klachten, onder meer over het verdwijnen van haltes, langere reistijden en vertragingen. Volgens meerdere buschauffeurs zijn de aanrijtijden op veel plekken te krap.



Volgens Qbuzz ontstonden er op een aantal lijnen grote vertragingen door de verkeerssituatie, in combinatie met krappe aflossingsmomenten van de chauffeurs en de koppeling met andere buslijnen. "Hierdoor zorgde een vertraging door files op de ene lijn voor vertragingen op een andere lijn. We zagen een domino-effect ontstaan", schrijft Qbuzz in een verklaring.

Om dit in de toekomst te voorkomen, worden vanaf maandag meer bussen en chauffeurs ingezet. "Voor een groot deel van de chauffeurs is een geheel nieuw dienstenpakket gemaakt, waarmee ze meer tijd hebben aan het einde van de ritten", aldus Qbuzz.

De klachten over een grotere reisafstand tot een halte worden hiermee niet opgelost. "Wat de komende week wel extra aandacht krijgt, is het informeren van reizigers over de wijzigingen én met name over diverse reisalternatieven."

Met de maatregelen hoopt Qbuzz op een "grote verbetering voor reizigers én chauffeurs". Later deze maand wordt nog gekeken of de filedruk reden is om een andere dienstregeling in te voeren.