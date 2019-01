6-daagse TV Aflevering 3: Lars Boom & Roompot-Charles

Zesdaage TV is alweer toe aan de derde aflevering in 2019. Op vrijdagavond grepen de Denen Lasse Norman Hansen en Marc Hester de leiding in de Wooning Zesdaagse van Rotterdam, maar ook de Nederlandse wereldkampioenen sprint trokken de aandacht.

In aflevering drie van Zesdaagse TV zien we de Denen en de sprinters in actie. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor wielerploeg Roompot-Charles, die zich in Ahoy presenteerde aan het publiek.

Eén van de blikvangers in de nieuwe fusieploeg is Lars Boom, die een vervelend jaar achter de rug heeft. Met hem spreken we over zijn ambities. Ook gaan we langs bij de wielerfans op de tribunes, om na te gaan hoe Ahoy hen verleid heeft tot een bezoek.

Iedere avond zendt TV Rijnmond het programma Zesdaagse TV uit. Daarin aandacht voor de wedstrijden en achtergronden van de opening van het sportjaar in onze regio. Iedere avond is de wedstrijd op onze website te volgen via een livestream. Tijdens de slotavond maken we zelfs een live programma, dat te zien is op TV Rijnmond en Rijnmond.nl.