Auto vliegt in brand in garage

In Stellendam heeft zaterdagavond korte tijd brand gewoed in een garage aan het Irissenpad. Volgens de brandweer stond de auto in de garage in brand.

Twee brandweerwagens werden ingezet om het vuur te blussen. De brand is inmiddels onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. Het is niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan.