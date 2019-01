Politie met helikopter en wagens achter gestolen wagen aan in Rotterdam

De politie heeft zaterdagmiddag de achtervolging ingezet om een gestolen auto van de weg te halen. Agenten zagen de wagen rijden in de omgeving van Zuidplein in Rotterdam en gingen er vervolgens achteraan.

Om de auto goed te kunnen volgen, werd een politiehelikopter ingezet. Ook keken agenten mee via de camera's die in de openbare ruimte hangen.

Uiteindelijk lukte het de politie om de auto van de weg te halen. De bestuurder is opgepakt. Of hij de wagen ook gestolen heeft, is niet bekend.