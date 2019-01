Deel dit artikel:













Jarige Eddy Pieters Graafland (85) wordt verrast met taart Eddy Pieters Graafland met de taart

Eddy Pieters Graafland is zaterdag 85 jaar geworden. Daarom ging de sportredactie van RTV Rijnmond met een taart bij de voormalig doelman van Feyenoord langs. "85 jaar, het is toch wat!", aldus de verbaasde Pieters Graafland, die verrast was met het onaangekondigde bezoek.

Pieters Graafland voelt zich op deze leeftijd nog altijd erg goed. "Ik ga twee keer in de week naar de fitness. Dan ben ik per keer drie uur bezig. Dat bevalt me erg goed", zegt hij. "De fitness is op maandagmorgen. Op zondagavond verheug ik me er al op om daarheen te gaan." Reacties Gedurende de dag krijgt de voormalig Europa Cup I-winnaar van allerlei mensen felicitaties. Zo belde journalist Jack van Gelder hem zaterdagmorgen op. "Dat doet hij elk jaar", zegt Pieters Graafland. Ook kreeg hij Gerard Meijer, oud-verzorger en clubicoon van Feyenoord, nog aan de lijn. Gedurende de dag krijgt de voormalig Europa Cup I-winnaar van allerlei mensen felicitaties. Zo belde journalist Jack van Gelder hem zaterdagmorgen op. "Dat doet hij elk jaar", zegt Pieters Graafland. Ook kreeg hij Gerard Meijer, oud-verzorger en clubicoon van Feyenoord, nog aan de lijn. Feyenoord-supporters dragen Eddy PG een warm hart toe, want op de Facebook-pagina van de club wensen de fans hem een fijne verjaardag toe. Pieters Graafland krijgt dit allemaal mee, ondanks dat hij geen Facebook heeft. "Dat vind ik fantastisch!" Kijk hierboven naar de reportage over de verrassing voor Eddy Pieters Graafland.