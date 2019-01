Deel dit artikel:













Man gooit jongetje (1) van eerste verdieping flat, toestand kindje kritiek Foto: MediaTV

Een kind van één jaar oud is zaterdagavond van de eerste verdieping van een galerijflat aan de Fresiastraat in Ridderkerk gegooid. Het slachtoffertje is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ademde het wel. Het is niet bekend hoe het kind eraan toe is.

Agenten hebben een 41-jarige man aangehouden. Volgens een ooggetuige is hij opgepakt aan de overkant van de straat. Hij was tussen geparkeerde auto's in elkaar gezakt. Relatie onduidelijk Onderzocht wordt wat de rol van de gearresteerde man is en wat zijn relatie met het kind is. Onderzocht wordt wat de rol van de gearresteerde man is en wat zijn relatie met het kind is. De politie is in de omgeving direct een onderzoek gestart. "Het is midden in een woonwijk gebeurd", vertelt een verslaggever ter plaatse. "De politie is nu volop bezig met het verhoren van mensen, om te kijken wat zij gezien en gehoord hebben." Getuigen en de directe buren van het huis waar het voorval zich afspeelde zijn zaterdagavond meegenomen naar het bureau. De flat en de Fresiastraat waren een tijdlang afgezet met linten.