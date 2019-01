Deel dit artikel:













LIVE: Volg derde dag van Wooning Zesdaagse bij RTV Rijnmond Spektakel tijdens de Wooning Zesdaagse van Rotterdam

De Wooning Zesdaagse in Rotterdam Ahoy is bijna halverwege. De baanwielrenners gaan zaterdag namelijk hun derde dag in. Dit spektakel is live te volgen bij RTV Rijnmond.

Na twee dagen koersen gaan Lasse Nor Hansen en Marc Hester als koppel aan de leiding. De Denen hebben een ronde voorsprong op Niki Terpstra en Thomas Boudat. Vier koppels staan met twee ronden achter, waaronder het RTV Rijnmond-duo Sebastián Mora en Albert Torres uit Spanje. Bekijk hieronder de livestream: