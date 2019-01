Burgemeester Schiedam is het zat: 'Oud en Nieuw is geen feest meer'

Burgemeester Cor Lamers van Schiedam wil dat er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk komt. Hij zei dat zaterdag in zijn nieuwjaarstoespraak.

"Ik vind het absoluut onacceptabel dat er vuurwerk is gegooid naar brandweer, politie en andere hulpverleners. Dat veroordeel ik sterk. Gebruik je gezond verstand!", zegt de burgemeester.



Ook heeft Lamers geen goed woord over voor de vernielingen die rond de jaarwisseling zijn aangebracht aan straatmeubilair en speelplaatsen. "Het lijkt wel alsof mensen op deze ene dag ineens zichzelf niet meer zijn. Dat moet echt anders."

Stad veilighouden

Volgens de burgemeester is Oud en Nieuw inmiddels geen feest meer. Hij zei dat het keihard werken is om de stad veilig te houden. Hoewel Schiedam het nieuwe jaar is ingegaan zonder grote incidenten, is er dus wel veel vernield.

"Een eerste inschatting was dat er dit jaar minder vernielingen en schades leken te zijn. Maar wij weten inmiddels dat er enkele grote schades zijn die helaas het totale schadebedrag gaan beïnvloeden. Wij zijn op dit moment nog met de inventarisatie bezig."