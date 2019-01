Inzittende uit auto geslingerd bij botsing in Achthuizen

Een automobilist op Goeree-Overflakkee is zaterdagavond met hoge snelheid tegen een boom aangereden. Dat gebeurde op de Nieuwe Bloksedijk in Achthuizen.

Door de klap is het motorblok naast de wagen terecht gekomen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. Een van de inzittenden is na de botsing uit de auto geslingerd en kwam twintig meter verderop terecht. Het slachtoffer was niet aanspreekbaar en is vervoerd naar het ziekenhuis.

Een tweede inzittende is ook overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het met de slachtoffers gaat, is niet duidelijk.