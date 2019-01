Basketbal: dramatische vierde kwart Feyenoord, Binnenland onderuit

Feyenoord Basketball heeft zaterdagavond een dure nederlaag geleden. De Rotterdamse basketbalmannen verloren op bezoek Aris Leeuwarden met 90-79. Na dit verlies is de ploeg van coach Richard den Os in de dutch basketball league een plek gezakt.

In het eerste kwart sloeg Feyenoord Basketball een gat van zeven punten (19-26). Leeuwarden kwam in het daaropvolgende kwart terug tot vier punten (36-40). De Rotterdammers konden in het derde kwart nog stand houden met een score van 58-62.

Tijdens het vierde en laatste kwart ging het echter mis voor de gasten. Leeuwarden denderde over Feyenoord Basketball heen en wist zo nog met 90-79 te winnen. De Rotterdamse formatie is momenteel na achttien wedstrijden achtste met acht punten.

Basketball league dames

4Consult/Binnenland kon op bezoek bij Dozy Den Helder niet winnen. De Barendrechtse basketbaldames gingen met 73-70 onderuit. Na de rust knokte Binnenland zich nog goed terug van een 49-31 achterstand. De blauwhemden staan na tien duels in de basketball league dames op de derde plek met veertien punten.