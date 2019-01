Deel dit artikel:













Bewoners Fresiastraat na drama met 1-jarig jongetje: 'We maken ons zorgen' Foto: MediaTV

"Het was een drama om te zien", zegt buurtbewoner Rob over het voorval in de Fresiastraat in Ridderkerk zaterdagavond. Een jongetje van één jaar werd vanaf de eerste verdieping van de galerijflat gegooid. "Hij kwam zo op het beton terecht. Niet best."

De toestand van de dreumes is kritiek, meldt de politie. Een 41-jarige man werd vlak na het drama aangehouden.

Even na 18:00 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd dat het kind met opzet van de verdieping zou zijn gegooid. Rob ging naar buiten toen hij rond die tijd een man voor z'n raam - tegenover de flat - heen en weer zag lopen. "Er kwam een andere man aan, die ging op de grond liggen bij mijn auto, trok zijn shirt uit en deed net alsof hij geraakt was. Hij had geen schoenen meer aan", vertelt Rob. Een aantal toegesnelde agenten gingen naar de man toe, terwijl de andere politiemannen naar het slachtoffertje gingen. "Toen de politie de man oppakte, begon hij keihard te gillen." Onbekend Deze 41-jarige man komt Rob niet bekend voor. "Ik ken het gezin niet. Ik heb de vrouw wel eens zien lopen in de buurt, maar die gozer tussen de auto's ken ik al helemaal niet." Ook voor een andere buurtbewoner is het gezin niet erg bekend. "Ik weet van buren dat het een gezin is met wat problemen, maar verder niet. De moeder van het jongetje was net alleen maar aan het huilen en rondjes aan het lopen rond haar kindje op de grond. Ik hoop dat het kindje nog leeft." Meerdere buurtbewoners geven aan dat het vaker onrustig is in de Fresiastraat. "Het is alleen maar slechter geworden hier de laatste tijd", zegt ook Rob. Volgens een buurtbewoner die anoniem wil blijven, gebeuren er vooral "rare dingen" aan de kant van de flat. "We maken ons zorgen." Onderzoek De politie doet zaterdagavond onderzoek in en rond de woning waar het kind naar beneden is gegooid. Getuigen die meer weten over deze gebeurtenis, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.