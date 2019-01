Deel dit artikel:













Jongens overvallen avondwinkel in Vlaardingen Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Twee tieners hebben zaterdagavond een avondwinkel aan de Vondelstraat in Vlaardingen overvallen. Eén van de daders, een jongen van 16 jaar, is inmiddels in de kraag gegrepen.

Het tweetal kwam rond 22:00 uur de winkel binnen. Ze hadden een vuurwapen bij zich, waarmee ze de winkelier bedreigden. Vervolgens gingen ze ervandoor met de kassalade. De winkelier raakte niet gewond. De 16-jarige Hagenaar kon al gauw worden opgepakt. Hij droeg het wapen bij zich. De kassalade is even later gevonden in de Thorbeckestraat. De andere dader wist te vluchten op een scooter. Volgens de politie is deze jongen ook rond de 16 jaar oud. Hij is nog niet opgepakt.