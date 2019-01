Chong maakt debuut bij Manchester United

Tahith Chong heeft zaterdag zijn debuut gemaakt bij Manchester United. De oud-jeugdspeler van Feyenoord viel een half uur voor tijd in bij zijn Engelse ploeg in de FA Cup-wedstrijd tegen Reading uit de Championship. Manchester United bekerde na een 2-0 zege verder naar de vierde ronde.

Chong, die rechtsbuiten speelt, verving Juan Mata. De jongeling kreeg in zijn eerste officiële wedstrijd bij Manchester United wel een gele kaart. Mata (strafschop) en Romelu Lukaku hadden voor de invalbeurt van Chong de twee goals van Manchester United gemaakt.

Eén keer zat Chong, die meer dan twee jaar geleden de jeugdopleiding van Feyenoord verliet, in de selectie van The Red Devils voor de Champions League. Hij viel tijdens het thuisduel tegen de Italiaanse topploeg Juventus niet in.