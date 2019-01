Speaker Kees Maas neemt afscheid bij Wooning Zesdaagse

Kees Maas (72) heeft zaterdag op de derde dag van de Wooning Zesdaagse als wielerspeaker afscheid genomen. Hij is al meer dan veertig jaar de stem van het Nederlandse wielrennen. Zijn stem klonk ook elk jaar bij de Wooning Zesdaagse.

In 1979 kroop Maas voor de eerste keer achter de microfoon bij het baanwielerevenement, toen hij - zonder enige ervaring met baanwielrennen - de speaker moest vervangen. Sindsdien is hij een vertrouwde stem bij de Wooning Zesdaagse.

Helemaal stoppen doet Maas niet, want hij blijft bij kleinere koersen en criteriums als speaker actief. Verder zal de speaker de komende drie dagen nog te horen zijn tijdens de Wooning Zesdaagse in Rotterdam Ahoy.

Op zondag 6 januari is er in de vierde aflevering van 6-daagse TV een uitgebreide reportage te zien over Kees Maas.