Volg Wooning Zesdaagse in Radio Rijnmond Sport

De Wooning Zesdaagse gaat zondag de vierde dag in. Het is dan ook de dag van de allereerste Radio Rijnmond Sport van 2019. Deze uitzending komt ook nog eens vanuit Rotterdam Ahoy, waar het baanwielerspektakel plaatsvindt.

Van 14:00 uur tot 17:00 uur hoef je in Radio Rijnmond Sport niets te missen van de Wooning Zesdaagse. Dennis Kranenburg presenteert de show.

Ook hebben we aandacht voor de 85e verjaardag van voormalig Feyenoord-doelman Eddy Pieters Graafland. Daarnaast houden we je in Radio Rijnmond Sport op de hoogte van de trainingskampen van de betaald voetbalclubs uit onze regio.