Heg bij verpleeghuis in Alblasserdam vliegt in brand door vuurwerk

Metershoge vlammen zaterdagavond bij verpleeghuis De Alblashof in Alblasserdam. Bij het gebouw stond een heg in de hens.

Omwonenden hoorden rond 20.15 uur een harde vuurwerkknal. en zagen een groepje jongeren hard wegrennen.

De knal zorgde er vermoedelijk voor dat bij gebouw De Postduif een ruit sneuvelde. Een ander deel van het vuurwerk zette de heg in lichterlaaie.

De brandweer was er snel en kon het vuur blussen. In de heg was daarna een gat te zien van een paar meter.

Doordat de wind niet in de richting van het verpleeghuis stond, is er geen gevaar geweest voor de Alblashof. Autobezitters in de omgeving zeggen dat ze asdeeltjes op hun wagen hebben gekregen.