VIDEO: Vader in de cel voor naar beneden gooien 1-jarig jongetje uit flat in Ridderkerk

De 41-jarige man, die ervan wordt verdacht dat hij zaterdagavond in Ridderkerk een klein jongetje naar beneden heeft gegooid uit een flat, is de vader van het slachtoffer. Het kind werd van de eerste verdieping van een galerijflat in de Fresiastraat geworpen.

Volgens de politie ging aan de val een ruzie in het huis vooraf. Ook de moeder was toen in het appartement aanwezig.

Het jongetje van een jaar oud is zaterdagavond in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ademde hij wel. Het is niet bekend hoe zijn toestand nu is.

De vader van het kind is opstraat aangehouden. Hij was tussen geparkeerde auto's in elkaar gezakt. "Toen de politie hem oppakte, begon hij keihard te gillen", zegt een getuige tegen RTV Rijnmond.

De moeder van het jongetje liep huilend rondjes om het kindje dat roerloos op de grond lag. Zij is als getuige gehoord.

De politie heeft zaterdagavond onderzoek gedaan in flatwoning en in de Fresiastraat.