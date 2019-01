Deel dit artikel:













Vechtpartij in centrum Berkel en Rodenrijs Archieffoto

In Berkel en Rodenrijs is het in de nacht van zaterdag op zondag onrustig geweest. De politie heeft een groep van dertig à veertig amokmakers het centrum uitgedreven. Daarbij werd onder meer gebruik gemaakt van honden.

Voor zover bekend is er niemand aangehouden en ook niemand gewond gemaakt. De politie heeft de omgeving van het centrum voor langere tijd in de gaten gehouden om een tweede vechtpartij te voorkomen.