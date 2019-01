Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











LIVE: Volg vierde dag van Wooning Zesdaagse Wooning Zesdaagse

De Wooning Zesdaagse in Rotterdam Ahoy is aanbeland bij de vierde dag. Net zoals voorgaande dagen is wordt er weer een koppelkoers gereden. Dat is allemaal live te volgen via RTV Rijnmond.

Na dag drie staan de Denen Hansen-Hester bovenaan in het algemeen klassement van de Wooning Zesdaagse. Het RTV Rijnmond-koppel Torres-Mora staat op plek twee. Jan-Willem van Schip en Stijn Steels completeren het podium. Bekijk hieronder de livestream: