Rotterdammer Jansen verruilt N.E.C voor SC Cambuur

Rotterdammer Kevin Jansen verruilt N.E.C per direct voor SC Cambuur. De middenvelder die de jeugdopleiding van Feyenoord doorliep, speelde 1,5 jaar voor N.E.C, maar raakte dit seizoen uit de gratie bij de ploeg uit Nijmegen.

De 26-jarige Jansen tekent in Friesland voor een half jaar. Eerder speelde de speler al voor Excelsior en ADO Den Haag.

Foeke Booy, technisch manager bij Cambuur is blij met de komst van Jansen: “Kevin beschikt over veel ervaring en is een echte verbindingsspeler tussen de verdediging en de aanval. Dat is precies het type speler dat we zochten.”