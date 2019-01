Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie pakt verdachte in zaak-Humeyra opnieuw op Archieffoto (MediaTV)

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Groningen een 25-jarige man opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van de 16-jarige Humeyra in Rotterdam. Het gaat om een verdachte die al eerder vastzat. Hij was naar het noorden van Nederland gevlucht.

Humeyra werd op 18 december doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school aan de Essenburgstraat. Kort daarna hield de politie haar 31-jarige ex-vriend aan. Hij wordt ervan verdacht de fatale schoten te hebben gelost. De politie gaat ervan uit dat deze Bekir E. met minstens twee anderen in een auto rondreed voordat hij Humeyra om het leven bracht. Een van hen zou de 25-jarige verdachte zijn. De man werd eind december al aangehouden, maar mocht de cel van de rechter-commissaris weer verlaten. Justitie ging hiertegen in beroep. Met succes. Op 3 januari werd beslist dat de man weer mocht worden opgepakt. Hij bleek toen echter op de vlucht geslagen. Lees ook: Verdachte moord Humeyra moet terug de cel in, maar blijkt-spoorloos Door samenwerking met collegás in Noord-Nederland is het de Rotterdamse politie gelukt om hem dit weekend in het noorden van het land te arresteren.