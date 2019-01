Een 84-jarige vrouw is zaterdag gewond geraakt toen ze op brute wijze werd beroofd op de Delflandseweg in Schiedam. Een man botste tegen haar op en rukte met geweld haar tas van haar schouder.

Het slachtoffer viel en brak daarbij haar arm. Ze kon nog net zien dat de berover via de trap van de Brandersbrug vluchtte richting de 's-Gravenlandseweg in Schiedam. Hij is nog steeds spoorloos.