Thomas Schalekamp tekent contract bij FC Dordrecht: 'Mooie stap in carrière'

Thomas Schalekamp heeft een contract getekend bij FC Dordrecht. Hij tekende zondag tijdens het trainingskamp in Spanje een verbintenis voor anderhalf jaar.

De 19-jarige jeugdspeler is blij met zijn contract. "Het is een mooie stap in mijn carrière. Dordt is zeker mijn club, ik speel nu zes seizoenen hier. Ik heb heel de jeugdopleiding doorgelopen en zet nu een mooie stap naar het eerste."

Er zijn nu plannen met Schalekamp. "We hebben plannen gemaakt met de staf. We hopen dat uit te breiden en mijn minuten te maken."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Schalekamp.