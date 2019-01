Sinclair Bischop over wintertransfers Feyenoord: 'Ik verwacht wel wat'

Feyenoord komt dinsdag in Marbella aan voor hun trainingskamp ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft. De Rotterdammers spelen na de winterstop niet meer voor het kampioenschap. En dat is volgens Feyenoord-watcher Sinclair Bischop misschien wel een reden om spelers makkelijker van de hand te doen.

Jeremiah St. Juste staat bijvoorbeeld in de belangstelling. "Ik heb me laten informeren dat er een aardig bedrag voor neergelegd gaat worden door Zenit St. Petersburg; over de tien miljoen."

Vilhena naar Duitsland?

Er gaan ook verhalen rondom Tonny Vilhena. "Ik heb me laten vertellen dat er Duitse interesse is. Het Bayern Leverkusen van Peter Bosz zou een optie zijn. Zelf heeft Vilhena in het verleden natuurlijk wel een paar keer aangegeven geen voorstander te zijn van een winterse transfer. Maar ik sluit het niet uit. Als Peter Bosz deze speler wil binnenhalen en er komt een bedrag op tafel waar Feyenoord geen nee tegen kan zeggen, dan zou het zomaar tot een transfer kunnen gaan leiden."

Karsdorp, Ayoub en Tapia

"En verder wil Feyenoord Rick Karsdorp huren. Ook zijn er nog wat ontevreden spelers zoals Renato Tapia en Yassin Ayoub, die eventueel verhuurd kunnen worden. Dus ik verwacht wel wat bij Feyenoord."

