'Waarom heb je een pistool op zak?'

De man die rapper Feis doodschoot op de Rotterdamse Nieuwe Binnenweg op Nieuwjaarsnacht had een pistool op zak. Dit verdrietige feit is voor Leandro Cabral reden om een discussie over de verheerlijking van geweld in de media te starten.

"Waarom toch?! Vinden de jongeren dat tegenwoordig echt normaal om met een pistool op zak rond te lopen. En hoe komt dat dan?" Deze vragen werpt de 32-jarige Rotterdamse Kaapverdiaan Leandro Cabral op in een open brief.

Verheerlijking van geweld

Leandro heeft gewerkt in de Rotterdamse hiphopindustrie, kende Feis ook en houdt nog steeds veel van hiphop en rapmuziek. Maar waar komt die verheerlijking van geweld onder jongeren vandaan?

Cabral denkt dat de media veel kwaad doet. "Op youtube, social media en in videoclips zien we dat het gebruiken van geweld, het dragen van wapens en het hebben van veel geld heel normaal is. En niemand die erbij vertelt dat dit niet de realiteit is."

Boek over straatcultuur

.De Rotterdamse Kaapverdiaan is met een boek bezig over de straatcultuur in Rotterdam. Cabral: "het verhaal is gebaseerd op echte verhalen waarbij de politie (nog) niet aan te pas is geweest. Ik wil de lezers vooral laten zien dat je een keuze hebt. Je hoeft echt de criminaliteit niet in om je geld te verdienen. Maar dat moet je wel door iemand vertelt worden."