Voormalig Feyenoord-trainer Fred Rutten aan de slag bij Anderlecht

Fred Rutten is de nieuwe trainer van het Belgische Anderlecht. De oud-trainer van Feyenoord gaat maandag met zijn nieuwe ploeg meteen op trainingskamp naar Spanje.

Rutten volgt bij Anderlecht Hein Vanhaezebrouck op, die ontslagen werd. Philip Cocu was eerder ook al kanshebber voor de baan in Brussel, maar werd het uiteindelijk niet.

Het bestuur van Anderlecht was unaniem over het aanstellen van de trainer uit Twente. "We gaan een samenwerking met Rutten aan om dit en volgende seizoenen mooie successen te realiseren", wordt op de clubwesite gesteld.

De trainer was in het seizoen 2014-2015 trainer van Feyenoord, maar vertrok al na één jaar uit Rotterdam. Zijn laatste job was in Israël, bij Maccabi Haifa.