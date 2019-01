Braga en De Zeeuw met volle moed tweede seizoenshelft FC Dordrecht in: 'Meer spektakel bieden'

FC Dordrecht bereidt zich in Spanje op dit moment voor op de tweede seizoenshelft. Dat doet het met de nieuwe trainer Claudio Braga, die het overnam van Gèrard de Nooijer. Braga is positief gestemd over de tweede helft van het seizoen.

Ondanks dat de spelersgroep met meerdere trainers te maken kreeg, doen ze het goed, vindt de trainer. "Ik ben er heel voorzichtig mee omgegaan, we hebben een rustige beginsituatie gecreëerd. We hebben goede gesprekken gevoerd met de groep en ook op een heel fijne manier individuele gesprekken gevoerd.

En ik moet eerlijk zeggen; het is een jonge groep, maar ze gaan er heel goed en volwassen mee om. Want het is niet makkelijk om steeds een ander voor de groep te hebben."

Meer spektakel en een stunt

Braga kijkt uit naar de tweede seizoenshelft. "We willen wat meer spektakel bieden aan het Dordtse publiek. De spelcultuur willen we behouden en ook verbeteren. Daar zijn we gewoon met z'n allen keihard mee bezig."

Algemeen directeur Hans de Zeeuw denkt ook dat Dordrecht meer kan in de tweede seizoenshelft. "Het is moeilijk om de aansluiting te krijgen, het gat is 11 punten. Ons doel is om in ieder geval meer punten te halen en wie weet een stuntje à la vorig jaar. Dat gaan we zeker proberen."

Bekijk hierboven de gesprekken met Claudio Braga en Hans de Zeeuw.