Rotterdamse Walk of Fame-tegels in de verkoop

Walk of Fame-tegel The Dubliners

De handen van Carlos Santana, The Dubliners, Dennie Christian of Shirley Bassey in je woonkamer? Het kan binnenkort. De stichting Walk of Fame in Rotterdam gaat namelijk een deel van haar tegels veilen. Er kan al geboden worden op een aantal tegels.

De Rotterdamse stichting Walk of Fame verzamelt al jaren tegels met de handafdruk van nationale en internationale sterren. In 2014 werd de sterrenwalk verplaatst van de Schiedamsedijk naar het Metroplein in Rotterdam-Zuid.

In de Leuvehaven was plaats voor zestig tegels. Vijftig andere exemplaren gingen de opslag in, maar zijn daar vorige maand uit gehaald. Ze liggen nu opgeslagen bij Zuidplein en de stichting wil ze teruggeven aan de sterren of hun nabestaanden of doneren voor een collectie. Tegels waar geen belangstelling voor is, worden geveild.

Sterren uit binnen- en buitenland

Naast de eerder genoemde tegels, prijken in het lijstje 'vrijvallende' tegels de namen van topdirigent Valeri Gergiev, zanger Zucchero, cabaratier en schrijver Paul van Vliet, keeper Hans van Breukelen, actrice Monique van de Ven, biljarter Piet van der Pol en vele anderen.

Het zijn niet de minste namen. Bestuurslid Emile Hilgers van de stichting Walk of Fame Rotterdam. "We brengen nu in kaart welke sterren hun tegel willen hebben. Een aantal van hen heeft al gezegd er afstand van te doen. Die worden sowieso geveild."

Tentoonstelling

De tegel van Gergiev wordt mogelijk eerst nog tentoongesteld als hij binnenkort naar Rotterdam komt. Dat geldt ook voor in beton gegoten handen van de Rotterdamse zwemster Rie Mastenbroek. Die wil Hilgers bij de viering van haar honderdjarige geboortedag op 26 februari nog een keer tevoorschijn halen. Daarna wordt de tegel hopelijk samen met die van tal van andere zwemmers opgenomen in een speciale collectie.

Veiling online

De lijst met tegels waar het om gaat is op de website van de stichting Walk of Fame geplaatst. Daar kan via e-mail ook al geboden worden. Het startbedrag is 50 euro. Vooral de tegels van buitenlandse sterren zijn beschikbaar voor de veiling. Hilgers: "Het gaat om loodzware betonnen tegels. Het transport is bijna niet te doen, dus we sturen ze liever niet op."

Ook worden twee fans van Vicky Leandros en Gloria Estefan beloond voor hun jarenlange geduld. "Die bleven ons mailen of ze de tegel mochten kopen en we vonden het wel fair hun voor te laten gaan."

Kijkdagen

Hilgers wil in februari kijkdagen organiseren. De veilinglijst kan namelijk nog groeien. "De opbrengst van de veiling willen we gebruiken om te investeren in de Walk of Fame, maar een deel gaat ook naar de Dirk Kuyt Foundation. Wij verwachten dan ook dat sommige sterren als ze dat horen afstand doen van hun tegel."