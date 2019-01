Deel dit artikel:













Excelsior oefent tijdens trainingskamp tegen China onder 25 jaar Excelsior

Excelsior oefent tijdens het trainingskamp in Alhaurin in Spanje tegen de nationale ploeg van China onder de 25 jaar, waar Guus Hiddink adviseur van is.

Het is nog niet bekend wanneer en waar het duel afgewerkt zal worden. Dat wordt later bekend. De wedstrijd tegen de Chinese ploeg wordt ingepland omdat de geplande oefenwedstrijd tegen het Duitse FC Nürnberg niet doorging.