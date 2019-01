Burgemeester: Jongetje dat uit flat viel speelt alweer

Het kindje (1) dat zaterdag naar beneden werd gegooid aan de Ridderkerkse Fresiastraat maakt het inmiddels 'goed'. Dat zegt burgemeester Anny Attema van Ridderkerk. De vader van het jongetje zit vast.

"Het kindje zit rechtop in bed en speelt alweer", zegt Attema tegen de NOS. "Hij is goed bij kennis. Het gaat eigenlijk beter met hem dan we gisteren hadden mogen hopen."

Volgens Attema gaat het om een Marokkaans gezin van een vader, moeder en één kind. "Het gezin woonde gezamenlijk op het adres aan de Fresiastraat."

Over de toedracht verwijst Attema naar de politie. "Het staat voor ons in ieder geval vast dat het gezin niet bij ons bekend was. Maar het mag duidelijk zijn dat het gaat om een familiedrama."

Volgens Attema is de aandacht nu vooral gericht op moeder en kind. "Alle zorg die we kunnen aanbieden, wordt aangeboden", legt ze uit. "Daar gaat onze eerste aandacht naar uit."