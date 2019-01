Bryan Smeets niet naar Sparta: 'TOP Oss wil hem niet laten gaan'

Bryan Smeets komt niet naar Sparta. De middenvelder van TOP Oss wil zelf wel naar Sparta, maar de Rotterdammers komen er niet uit met TOP Oss. Dat zegt technisch directeur van Sparta, Henk van Stee, tegenover RTV Rijnmond.

Van Stee houdt wel een slag om de arm. "Zoals het er nu voorstaat, gaat Smeets niet naar Sparta komen. Wie weet kan dat nog komen, de komende weken."

Van Stee oriënteert zich nog wel op de transfermarkt. "We willen centraal in de verdediging nog wat erbij hebben. Dat wil niet zeggen dat ik ontevreden ben. Maar als je schorsingen en blessures krijgt de komende twee/drie maanden, dan moet je dat op kunnen vangen.

Dat kunnen we wel al met Laros Duarte, die daar ook kan spelen. Maar als je het elftal niet helemaal door elkaar wil husselen, dan is het fijn om een centrale verdediger te halen. Maar het is in de eerste- en eredivisie heel moeilijk om iemand te vinden die beter is dan onze huidige spelers."



