Verdachte snackbarbrand Schiedam op Schiphol aangehouden

De marechaussee heeft zaterdag op Schiphol een 55-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats aangehouden. De man wordt verdacht van de brandstichting van een snackbar op 5 december aan de Parkweg in Schiedam.

Snackbar King s Grill & Snack aan de Parkweg in Schiedam brandde om 01:30 uur in de nacht na een explosie uit. Getuigen zagen een man met brandende voeten vluchten.

Na een zoektocht van een week werd de man ruim een week later gevonden in een ziekenhuis. Hij werd daar voor zijn brandwonden behandeld. De verdachte zou worden verhoord als hij daartoe in staat was.

De man koos echter voor een andere route. De verdachte vergat echter dat hij stond gesignaleerd. Toen hij zaterdag de douane wilde passeren, werd hij op Schiphol aangehouden.

Bij de brand op 5 december moest vanwege de hevige rookontwikkeling enige tijd een flat met 24 woningen worden ontruimd.