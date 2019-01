6-daagse TV Aflevering 4: afscheid Kees Maas & Ron en Maikel Zijlaard

De vierde Zesdaagse TV alweer. In deze aflevering wordt er aandacht besteed aan het afscheid van Kees Maas. De speaker zal vanaf volgend jaar niet meer de stem zijn van de Wooning Zesdaagse. Wel blijft hij op verschillende manier nog actief in de wielersport.

Vader en zoon, Ron en Mikel Zijlaard, komen ook aan bod in de uitzending. Vader Ron zat zondag op de derny, zoon Maikel op de fiets.

Ook is er natuurlijk weer aandacht voor de koppelkoers. De Denen Lasse Norman Hansen en Marc Hester komen bijvoorbeeld aan het woord. Daarnaast is er aandacht voor de overwinning van Jan-Willem van Schip en Stijn Steels van zaterdag. Genoeg reden om even een kijkje te nemen dus. Bekijk de uitzending hierboven.

Iedere avond zendt TV Rijnmond het programma Zesdaagse TV uit. Daarin aandacht voor de wedstrijden en achtergronden van de opening van het sportjaar in onze regio. Iedere avond is de wedstrijd op onze website te volgen via een livestream. Tijdens de slotavond maken we zelfs een live programma, dat te zien is op TV Rijnmond en Rijnmond.nl.