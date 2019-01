Deel dit artikel:













Poolse automobilist te dronken om schadeformulier in te vullen Foto: Politie Drechtsteden-buiten

De politie heeft zaterdag het rijbewijs van een Poolse man in beslag genomen die ruim zeven keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. Hij was kort daarvoor met zijn auto tegen een ander voertuig gebotst. De man was te dronken om een schadeformulier in te vullen.

Op de A16 had de man een ongeluk veroorzaakt. De bestuurster van het andere voertuig trok aan de bel omdat de Pool erg naar alcohol rook. "Ook was de sfeer grimmig", meldt de politie. Uit een eerste blaastest bleek dat de man inderdaad teveel op had. Bij een uitgebreide test op het politiebureau haalde hij een uitslag van 1630 microgram alcohol per liter. "Dat is 7,4 keer de maximale toegestane hoeveelheid", schrijft de politie, die spreekt over een duizelingwekkende hoge uitslag. "Dat staat gelijk aan 3,75 promille!" De 21-jarige man is opgehaald door vrienden. Die hebben het schadeformulier voor de man ingevuld. De Pool is voorlopig zijn rijbewijs kwijt en moet binnenkort voor de rechter verschijnen. Het is niet bekend of hij zijn auto heeft moeten inleveren. Ook kon de politie niet zeggen of er iemand gewond is geraakt bij de aanrijding.