Pamflet tegen homo's en lhbti's ondertekend door talloze predikanten uit regio

Honderden protestante predikanten, voorgangers en politici hebben hun handtekening gezet onder een tekst die zich uitspreekt tegen homoseksualiteit en transgenders. Ook tientallen voorgangers en predikanten uit onze regio hebben het pamflet ondertekend.

In de tekst staat dat 'God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw'. Verder is het 'zondig om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren.'

De tekst is de Nederlandse vertaling van de Amerikaanse Nashville-verklaring van twee jaar geleden. Daarin werd uitgelegd hoe christenen moeten omgaan met geloof, het huwelijk en seksualiteit.

Een van de ondertekenaars is de fractieleider van de SGP, Vlaardinger Kees van der Staaij. Hij kreeg op social media zondag veel kritiek voor zijn standpunt. Een twitteraar schrijft aangifte te hebben gedaan tegen de SGP-leider.