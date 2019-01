Herinneringen ophalen bij opening tentoonstelling Schiedamse glasfabriek

Bij de historische vereniging Schiedam is dit weekend een fototentoonstelling geopend over de in 2017 gesloten glasfabriek. Verschillende oud-werknemers waren bij de opening om herinneringen op te halen.

De opening werd verricht door oud-commercieel directeur Johan Soetens, die nog altijd met pijn in het hart terugkijkt op de sluiting van “De Vereenigde Glasfabrieken”, door Schiedammers kortweg “de glasfabriek”genoemd.

“Het is een schandaal dat de fabriek stilgelegd is. De laatste keer dat ik er liep en de koude ovens en stilstaande machines zag stonden de tranen me bijna in de ogen”, aldus Soetens.

Ontmantelen

Opvallend is dat veel werknemers zo lang bij de glasfabriek aan de Buitenhavenweg hebben gewerkt. Zo werkt Kees Goudzwaard er al 37 jaar. Hij is nu nog bezig met het ontmantelen van de machines. “Ik ben degene die uiteindelijk in april het licht uit zal doen. Kees Glas noemen ze me ook wel.”

Ook Gerard Sloos werkte er ruim 30 jaar. “Je bleef er hangen of je ging gelijk weg. En bleef je hangen, dan vergroeide je echt met het bedrijf.”

Geschiedenis bewaren

Soetens geeft inmiddels lezingen over de glasfabriek en heeft er al meerdere boeken over geschreven. Hij vindt het belangrijk dat dit stukje geschiedenis bewaard blijft. “Daar maak ik me in ieder geval glashard voor!”

De fototentoonstelling is tot 1 april te zien aan de Hoogstraat in Schiedam. Het bezoekerscentrum van de historische vereniging is geopend op vrijdag van 13.00 tot 15.00 en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.