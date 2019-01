Brand in drie huizen in Gorinchem

Deel dit artikel:













Brand in de Hendrik Verschuringstraat (Foto: Reinie Melissant)

De brandweer heeft in de nacht van zondag op maandag in Gorinchem zes huizen ontruimd wegens brand. Het vuur woedde in een rijtje huizen aan de Hendrik Verschuringstraat.

De brand begon tegen 02:00 uur en was rond 04:00 uur onder controle. De bewoners van de huizen zijn opgevangen in buurtcentrum De Bogerd. Het huis waar de brand woedde is volledig verwoest. Twee naastgelegen huizen zijn beschadigd geraakt. De bewoners van de andere woningen in het rijtje kunnen vermoedelijk weer terug. Niemand raakte gewond. Eén bewoner is ter plekke door ambulancepersoneel verzorgd en hoefde niet naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand in de huizen aan de Hendrik Verschuringstraat in Gorinchem is nog niet bekend. Op foto's is te zien dat vooral het dak beschadigd is geraakt.