Designcollege staat na afloop van de vakantie weer stil bij dood van Humeyra (16)

Het Designcollege in Rotterdam staat maandag nog een keer stil bij de dood van Humeyra, de 16-jarige leerlinge die vlak voor de kerstvakantie werd doodgeschoten bij de fietsenstalling van de school. Overdag zijn er bijeenkomsten voor leerlingen en docenten, 's avonds voor ouders. De lessen beginnen pas het derde lesuur.

Nadat Humeyra om het leven was gekomen, besloot het Design College om alle lessen te schrappen. Daarna werd het kerstvakantie. Maandag is de eerste dag dat iedereen weer op school is.

"Voor de klas van Humeyra is er een aangepast programma", zegt bestuursvoorzitter Mark Otto. "De leerlingen blijven de hele dag bij hun mentor en er wordt gekeken: wat past op dit moment het beste?"

Verdachten

In de zaak-Humeyra zitten drie verdachten vast, onder wie haar ex-vriend Bekir E. Hij zou de fatale schoten hebben gelost.

Afgelopen weekend heeft de politie een verdachte opgepakt, die eerder in vrijheid was gesteld. Justitie was hiertegen met succes in beroep gegaan. De 25-jarige man liep tegen de lamp in Groningen.