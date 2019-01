Deel dit artikel:













Qbuzz: hard gewerkt om problemen in Dordrecht en Alblasserwaard op te lossen Archieffoto

Busmaatschappij Qbuzz is vol vertrouwen dat het vanaf maandag wel goed gaat met de busritten in Dordrecht en de Ablasserwaard. De afgelopen maand klaagden reizigers steen en been over vertragingen en langere reistijden.

De busmaatschappij zegt dat er in de kerstvakantie hard is gewerkt om de ergste problemen op te lossen. Er zijn meer chauffeurs ingezet. De dienstregeling is niet aangepast. Qbuzz kan niet beloven dat alle vertragingen tot het verleden behoren. De busmaatschappij zegt geen invloed te hebben op de verkeersdrukte. De laatste tijd zijn de files zwaarder geworden dan waar Qbuzz vooraf rekening mee had gehouden.